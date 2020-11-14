Танцы со звездами: названо имя главного неудачника четвертьфинала

Танцы со звездами дошли до четвертьфинала, и в воскресенье, 15 ноября, мы увидим выступление "фантастической" четверки, которая посоревнуется за звание лучших танцовщиков 2020 года. Украинским зрителям рассказали, у кого самые низкие шансы войти в тройку.

Так, согласно прогнозам букмекеров, шоу незадолго до финальной битвы оставят "Холостяк" Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели. Не исключено, что битва за кубок на "Танцах" 2020 будет исключительно женской.

Ставки принимаются со следующим коэффициентом:

Сергей Мельник: Да 7.00;

Юлия Санина: Да 3.50;

Надежда Мейхер: Да 3.50;

Санта Димопулос: Да 2.00.

Отметим, что во время предыдущего эфира Влад Яма сказал, что у Юлии Саниной с Дмитрием Жуком был лучший квикстеп сезона. Всегда строгая Екатерина Кухар тоже похвалила выступление танцовщиков.

Напомним, что в четвертьфинале танцевать будут четыре пары:

Санта Димопулос и Макс Леонов

Сергей Мельник и Аделина Дели

Юлия Санина и Дима Жук

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Увидеть четвертьфинальную битву зрители смогут 15 ноября в 21:00 на канале 1+1.

Напомним, что за шаг до четвертьфинальных выступлений, как и прогнозировали букмекеры, шоу покинули лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цыбульская.

Ранее мы писали также, что на Танцах со звездами родилась еще одна пара. Футболист Сергей Мельник признался в чувствах экс-участнице "Танцев" Анне Ризатдиновой.