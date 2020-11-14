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Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи чвертьфіналу

Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 2020 покажуть неймовірне суперфінальне шоу в цю неділю

Танці з зірками дійшли до чвертьфіналу, і в неділю, 15 листопада, ми побачимо виступ "фантастичної" четвірки, яка позмагається за звання кращих танцівників 2020 року. Українським глядачам розповіли, у кого самі низькі шанси увійти в трійку.

Так, згідно з прогнозами букмекерів, шоу незадовго до фінальної битви залишать "Холостяк" Сергій Мельник та його партнерка Аделіна Делі. Не виключено, що битва за кубок на "Танцях" 2020 буде виключно жіночою.

Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:

  • Сергій Мельник: Так 7.00;
  • Юлія Саніна: Так 3.50;
  • Надія Мейхер: Так 3.50;
  • Санта Дімопулос: Так 2.00.

Зазначимо, що під час попереднього ефіру Влад Яма сказав, що у Юлії Саніної з Дмитром Жуком був найкращий квікстеп сезону. Завжди сувора Катерина Кухар теж похвалила виступ танцівників.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі танцювати будуть чотири пари:

  • Санта Дімопулос і Макс Леонов
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі
  • Юлія Саніна і Діма Жук
  • Надія Мейхер і Кирило Васюк

Побачити чвертьфінальну битву глядачі зможуть 15 листопада о 21:00 на каналі 1+1.

Нагадаємо, що за крок до чвертьфінальних виступів, як і прогнозували букмекери, шоу залишили лідер групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець і його партнерка Яна Цибульська.

Раніше ми писали також, що на Танцях з зірками народилася ще одна пара. Футболіст Сергій Мельник зізнався в почуттях екс-учасниці "Танців" Анні Різатдіновій.

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