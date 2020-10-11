Тапочки в зубах не приношу: Слава из НеАнгелов в прозрачном белье раззадорила сеть и высказалась о любимом

Слава Каминская из группы НеАнгелы здорово отдохнула в Египте в компании друзей. Она баловала поклонников жаркими фото и забавными видео, а также философскими рассуждениями о жизни и отношениях. Слава умеет подогреть интерес публики и заставить говорить о себе, а иногда разбавляет контент по-настоящему провокационными снимками, которые еще долго обсуждают пользователи сети. Так, певица показала в Instagram пикантный кадр, на котором запечатлена в прозрачном нижнем белье и чулках.

Слава держит в руках таблику с надписью "Ищу хозяина". Ее волосы красиво уложены, а на губах – помада глубокого красного оттенка.

В комментариях под постом пользователи начали активно обсуждать эпатажный образ певицы. Не обошлось и без колких критических замечаний, на которые Слава бойко и с юмором отвечала.

"Хозяина чего? Не читала пост, но 100% уже останетесь без него до конца жизни. У звезд всегда печалька в семейной жизни", - заметила под фото певицы пользовательница сети kseniya_2107.

"У звезд – да. Я не звезда. Я артистка. Моя личная жизнь – ЛИЧНАЯ. Тапочки в зубах не ношу, но он того достоин!" - призналась певица, а сделала еще ряд замечаний в ответ на критику.

"Голой точно увидеть не получится. Мне милый не позволит. Зима на носу", - с юмором отреагировала на критику Слава.

"У моих детей замечательный отец ,но не хозяин , а у меня - идеальный мужчина", - парировала звезда на очередное колкое замечание.

Скриншот комментариев

"C головой полная печаль, понятно почему Эдгар сбежал", - написала пользовательница под никнеймом viktoriya_montanari. "Почему же сбежал? Освободил место, которое пусто не бывает", - достойно ответила Слава.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава Каминская сделала признание Олегу Виннику и высказалась о "Танцах со звездами".