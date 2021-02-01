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Тело мечты: Кайли Дженнер в узком платье засветила роскошные формы

Автор: Lite

Кайли Дженнер продолжает радовать фанатов горячими фото с теплых берегов. Звезда позирует в облегающем платье с ярким принтом, которое оголило ее плечи и грудь. Фантазийный наряд дополнен рукавами-перчатками, что делает аутфит еще более соблазнительным.

Дженнер постаралась продемонстрировать его со всех сторон, также как и свое роскошное тело. Лук она дополнила прической в духе Лары Крофт, макияжем в духе всех сестер Кардашьян-Дженнер, а также стильными аксессуарами и модной обувью с квадратным носком. Получилось, как всегда, стильно и невероятно притягательно.

Кайли в соблазнительном платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Королева Кайли", "Ты просто убила всех наповал этим образом", "Это что-то", "Восхитительная", "Мы так любим тебя, Кайли", "Вау, детка", - посыпались на нее комментарии от преданных фанатов. Многие также похвалили косметику, которую и рекламировала в посте звезда.

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