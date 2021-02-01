RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіло мрії: Кайлі Дженнер у вузькому платті засвітила розкішні форми

Автор: Lite

Кайлі Дженнер продовжує радувати фанатів гарячими фото з теплих берегів. Зірка позує у відвертій сукні з яскравим принтом, якf оголила її плечі і груди. Фантазійне вбрання доповнено рукавами-рукавичками, що робить аутфіт ще більш спокусливим.

Дженнер постаралася продемонструвати його з усіх сторін, також як і своє розкішне тіло. Лук вона доповнила зачіскою в дусі Лари Крофт, макіяжем у дусі всіх сестер Кардашьян-Дженнер, а також стильними аксесуарами і модним взуттям з квадратним носком. Вийшло, як завжди, неймовірно стильно і привабливо.

Кайлі в спокусливій сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Королева Кайлі", "Ти просто вбила всіх наповал цим образом", "Це щось", "Чудова", "Ми любимо тебе, Кайлі", "Вау, дитинко", - посипалися на неї коментарі від відданих фанатів. Багато хто також похвалив косметику, яку і рекламувала у пості зірка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кайли Дженнермодель