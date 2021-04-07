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Фигура мечты: Ким Кардашьян в микрокупальнике восхитила роскошным телом

Автор: Lite

Ким Кардашьян, похоже, не собирается возвращаться к работе. 40-летняя бизесвумен и многодетная мама продолжает наслаждаться отдыхом, а также радовать фанатов яркими снимками в купальниках.

В этот раз звезда поделилась фото в максимально соблазнительном бикини, которое сделало ее фигуру еще более совершенной.

Ким позирует на берегу в сером микро-купальнике, который помог продемонстрировать сразу все ее достоинства. Для типа фигуры "песочные часы" этот вариант стал просто идеальным: тонкая талия и роскошные бедра стали еще более выразительными. К тому же такой купальник позволяет равномерно загореть.

Ким Кардашьян в новом купальнике (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как и в прошлый раз, Ким не стала делать макияж и укладку. И благодаря этому зрительно "убавила" себе лет. Выглядит знаменитость юной и милой.

"Блаженство", - написала она под снимком, где кричит от счастья, плескаясь в воде. А фолловеры засыпали ее комплиментами, называя "королевой" и "самой горячей в мире".

К слову, на днях Ким попала в список миллиардеров, который составил известный журнал Forbes. Что ж, есть чему радоваться!

Ранее звезда показала, что в путешествие с ней отправились и дети. Правда, старшая дочь Норт на снимках замечена не была.

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Новости Украины телофигураКим Кардашьян
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