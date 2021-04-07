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Фігура мрії: Кім Кардашьян в мікро-купальнику захопила розкішним тілом

Автор: Lite

Кім Кардашьян, схоже, не збирається повертатися до роботи. 40-річна бизесвумен і багатодітна мама продовжує насолоджуватись відпочинком, а також радувати фанатів яскравими знімками в купальниках.

Цього разу зірка поділилася фото в максимально спокусливому бікіні, яке зробило її постать ще більш досконалою.

Кім позує на березі в сірому мікро-купальнику, який допоміг продемонструвати одразу всі її переваги. Для типу фігури "пісочний годинник" цей варіант став просто ідеальним: тонка талія і розкішні стегна стали ще більш виразними. До того ж такий купальник дозволяє рівномірно засмагнути.

Кім Кардашьян у новому купальнику (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як і минулого разу, Кім не стала робити макіяж і укладку. І завдяки цьому візуально "збавила" собі років. Виглядає знаменитість юною і милою.

"Блаженство", - написала вона під знімком, де кричить від щастя, хлюпаючись у воді. А фолловери засипали її компліментами, називаючи "королевою" і "найгарячішою в світі".

До слова, днями Кім потрапила в список мільярдерів, який склав відомий журнал Forbes. Що ж, є чому радіти!

Раніше зірка показала, що в подорож з нею вирушили і діти. Правда, старша дочка Норт на знімках помічена не була.

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Новини України телофигураКім Кардашян
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