Была температура и уколы: Дорофеева сделала внезапное признание о перенесенной болезни
Надя Дорофеева активно развивает карьеру, успела выпустить альбом, не намерена останавливаться и продолжает радовать поклонников новыми треками, видеработами и удивлять сменой имиджа. Артистка с особым трепетом готовилась к своему первому сольному концерту, который состоялся в Киеве. Оказалось, все было не так гладко как планировала певица – она долго и изнуряюще работала, оттачивала номера и, в итоге, заболела перед ответственным мероприятием.
Об этом звезда рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Так, за неделю до старта шоу Надя серьезно заболела. У девушки диагностировали ангину, к тому же дали о себе знать проблемы со связками.
"Именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на 5 дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила танцы по видео дома, осторожно", — рассказала о пережитых трудностях Надя.
Даже ангина и плохое самочувствие не помешали Наде отлично выступить
Также она существенно сбросила вес перед первым сольником. Певица отмечает, что перед важными событиями всегда худеет на несколько кило. Так, Дорофеева убавила в весе перед собственной свадьбой с Владимиром Дантесом и прощальным концертом группы "Время и Стекло" в Киеве.
К слову, Надя как-то призналась, что набрать для нее хотя бы пару кило – настоящая проблема. Она всегда была худенькой и даже какое-то время комплексовала из-за этого. Надя не скрывает, что любит вкусно поесть, а ее супруг отлично готовит. Во время прошлогоднего весеннего локдауна Владимир немного «откормил» ее, чему звезда была несказанно рада.