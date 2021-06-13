Была температура и уколы: Дорофеева сделала внезапное признание о перенесенной болезни

Надя Дорофеева активно развивает карьеру, успела выпустить альбом, не намерена останавливаться и продолжает радовать поклонников новыми треками, видеработами и удивлять сменой имиджа . Артистка с особым трепетом готовилась к своему первому сольному концерту, который состоялся в Киеве. Оказалось, все было не так гладко как планировала певица – она долго и изнуряюще работала, оттачивала номера и, в итоге, заболела перед ответственным мероприятием.

Так, за неделю до старта шоу Надя серьезно заболела. У девушки диагностировали ангину, к тому же дали о себе знать проблемы со связками.

"Именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на 5 дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила танцы по видео дома, осторожно", — рассказала о пережитых трудностях Надя.

Даже ангина и плохое самочувствие не помешали Наде отлично выступить

Также она существенно сбросила вес перед первым сольником. Певица отмечает, что перед важными событиями всегда худеет на несколько кило. Так, Дорофеева убавила в весе перед собственной свадьбой с Владимиром Дантесом и прощальным концертом группы "Время и Стекло" в Киеве.