Була температура і уколи: Дорофєєва зробила раптове зізнання про перенесену хворобу
Надя Дорофєєва активно розвиває кар'єру, встигла випустити альбом, не має наміру зупинятися і продовжує радувати шанувальників новими треками, видеработами і дивувати зміною іміджу. Артистка з особливим трепетом готувалася до свого першого сольного концерту, який відбувся в Києві. Виявилося, все було не так гладко як планувала співачка – вона довго і виснажливо працювала, відточувала номери і, в підсумку, захворіла перед відповідальним заходом.
Про це зірка розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Так, за тиждень до старту шоу Надя серйозно захворіла. У дівчини діагностували ангіну, до того ж дали про себе знати проблеми зі зв'язками.
"Саме перед виходом у мене були і уколи, і заливки, і ще три дні тому мені було дуже важко співати. Тому переживала за те, щоб заспівати добре. Через хворобу я випала на 5 днів, а це дуже багато перед концертом, у мене була температура, я вчила танці по відео вдома, обережно", — розповіла про пережиті труднощі Надя.
Навіть ангіна і погане самопочуття не завадили Наді відмінно виступити
Також вона істотно скинула вагу перед першим сольником. Співачка зазначає, що перед важливими подіями завжди худне на кілька кіло. Так, Дорофєєва збавила у вазі перед власним весіллям з Володимиром Дантесом і прощальним концертом гурту "Время и Стекло" в Києві.
До слова, Надя якось зізналася, що набрати для неї хоча б пару кіло – справжня проблема. Вона завжди була худенькою і навіть якийсь час комплексувала через це. Надя не приховує, що любить смачно поїсти, а її чоловік відмінно готує. Під час минулорічного весняного локдауна Володимир трохи "відгодував" її, чиму зірка була невимовно рада.