Теперь я разобрался: совравший "холостячке" Мишиной участник объяснился в сети после скандала

В седьмом выпуске проекта "Холостячка" на глазах у зрителей разыграли нешуточные страсти – один из участников и фаворитов Ксении Мишиной, 29-летний ведущий Андрей Рыбак признался, что шел на проект не ради поиска любви и отношений. Оказалось, за пределами шоу его ждала девушка, и пусть их отношения не успели перерасти в роман, но парень пообещал ей, что не влюбится в главную героиню и уйдет еще до финала! Такие откровения задели и расстроили Ксению. Но она захотела дать парню еще один шанс и вручила розу на церемонии. Андрей решил объясниться с возмущенными поклонниками проекта на страничке в Instagram.

Он опубликовал фото вместе с Ксенией на крыльце. Молодые люди присели на ступеньки и эмоционально поговорили о случившемся. Андрей признался, что влюбился в Ксению, и все договоренности за пределами проекта автоматически перестали действовать.

Андрей объяснился перед Ксенией и зрителями за свою ложь (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Сложный разговор! Сложное решение! Сложное шоу! Сложный Рыбак! Вы говорите "Ты что, не знал куда идешь?", "Ты не понимал, как будет тяжело?", а я правда не знал и не понимал! Уверен, у каждого из вас куча опыта участия в реалити и вы точно знаете, что к чему, как себя вести и что говорить! А вот у меня такого не было! Я искренне не хотел делать больно двум прекрасным девушкам, которых встретил так неожиданно для себя! И поэтому до конца не понимал, что и к кому чувствую! Теперь разобрался! Теперь все на своих местах! Спасибо за хейт и поддержку! Будьте собой! Со своими ошибками и проступками! Это вы и не надо этого стесняться! Главное - это ваш выбор!" - написал эмоциональное обращение к поклонникам проекта Андрей.

В комментариях экс-конкурента по сейчас друга поддержал еще один бывший участник проекта – Андрей Шатырко. "Ты классный чувак. Не парься. А все, кто пишет фигню - никогда не любили", – уточнил он.

Скриншот комментариев

Напомним, что на пост-шоу проекта "Холостячка" Андрей рассказал, как сообщил девушке о своем решении остаться на шоу.