Тепер я розібрався: сбрехавший "холостячці" Мішиній учасник виправдався в мережі після скандалу

У сьомому випуску проекту "Холостячка" на очах у глядачів розіграли неабиякі пристрасті – один з учасників і фаворитів Ксенії Мішиної, 29-річний ведучий Андрій Рибак зізнався, що йшов на проект не заради пошуку кохання і стосунків. Виявилося, за межами шоу його чекала дівчина, і нехай їхні стосунки не встигли перерости в роман, але хлопець пообіцяв їй, що не закохається в головну героїню і піти ще до фіналу! Такі одкровення зачепили і засмутили Ксенію. Але вона захотіла дати хлопцеві ще один шанс і вручила троянду на церемонії. Андрій вирішив порозумітися з обуреними шанувальниками проекту на сторінці в Instagram.

Він опублікував фото разом з Кснією на ґанку. Молоді люди присіли на сходи і емоційно поговорили про те, що трапилося. Андрій зізнався, що закохався в Ксенію, і всі домовленості за межами проекту автоматично перестали діяти.

Андрій зізнався перед Ксенією та глядачами за свою брехню (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Складна розмова! Складне рішення! Складне шоу! Складний Рибак! Ви говорите: "Ти що, не знав куди йдеш?", "Ти не розумів, як буде важко?", а я справді не знав і не розумів! Упевнений, у кожного з вас купа досвіду участі в реаліті і ви точно знаєте, що до чого, як поводитися і що говорити! А ось у мене такого не було! Я щиро не хотів робити боляче двом прекрасним дівчатам, яких зустрів так несподівано для себе! І тому до кінця не розумів, що й до кого відчуваю! Тепер розібрався! Тепер все на своїх місцях! Дякуємо за хейт і підтримку! Будьте собою! Зі своїми помилками і вчинками! Це ви і не треба цього соромитися! Головне - це ваш вибір!" - написав емоційне звернення до шанувальників проекту Андрій.

В коментарях екс-конкурента, а нині друга підтримав ще один колишній учасник проекту – Андрій Шатирко. "Ти класний чувак. Не парся. А всі, хто пише фігню - ніколи не любили", – уточнив він.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що на пост-шоу проекту "Холостячка" Андрій розповів, як повідомив дівчині про своє рішення залишитися на шоу.