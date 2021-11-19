Теперь уже точно: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются

Так, историю Ким и Пита многие считают выдуманной. Якобы так знаменитое семейство хочет отвлечь внимание от скандала, в который попал бойфренд беременной Кайли Дженнер - Трэвис Скотт. Причем считается, что такой ход придумала мама Ким Кардашьян - Крис Дженнер.

На днях пара также была запечатлена на дне рождения Дэвидсона. Комик опубликовал в своем блоге общее фото, там же была запечатлена и Крис Дженнер.

Питт и Ким подогревают слухи о романе (фото: instagram.com/petedavidsons)

Напомним, на концерте Трэвиса произошел трагический инцидент. Из-за давки погибло 10 человек, в том числе и дети. Скотт, который сразу принес свои соболезнования и предложил помощь семьям пострадавшим, все же столкнулся с неприятностями. Один из поклонников подал на него в суд, желая компенсации 1 000 000 долларов.