UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Теперь уже точно: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются

Автор: RBC.UA

41-летняя Ким Кардашьян и 28-летний Пит Дэвидсон в последнее время заставили говорить о себе мировые СМИ. Инсайдеры намекали на чувства пары и начало нового романа. И вот он официально подтвердился.

Вчера в сеть попало фото, сделанное папарацци, на котором пара держится за руки. Такой снимок можно считать официальным подтверждением отношений. Но есть и другие мнения.

Так, историю Ким и Пита многие считают выдуманной. Якобы так знаменитое семейство хочет отвлечь внимание от скандала, в который попал бойфренд беременной Кайли Дженнер - Трэвис Скотт. Причем считается, что такой ход придумала мама Ким Кардашьян - Крис Дженнер.

На днях пара также была запечатлена на дне рождения Дэвидсона. Комик опубликовал в своем блоге общее фото, там же была запечатлена и Крис Дженнер.

Питт и Ким подогревают слухи о романе (фото: instagram.com/petedavidsons)

Напомним, на концерте Трэвиса произошел трагический инцидент. Из-за давки погибло 10 человек, в том числе и дети. Скотт, который сразу принес свои соболезнования и предложил помощь семьям пострадавшим, все же столкнулся с неприятностями. Один из поклонников подал на него в суд, желая компенсации 1 000 000 долларов.

Бывший муж Ким Канье Уэст, по уверениям инсайдеров, жутко ревнует Ким и даже хотел вернуть ее. В то же время сам он вышел в свет с предполагаемой новой девушкой, которой оказалась 22-летняя модель Винетрия.

Читайте LITE в Google News
Ким КардашьянКанье УэстШоу-бизнесМодные тренды