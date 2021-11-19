Тепер вже точно: Кім Кардашьян і Піт Девідсон зустрічаються

Так, історію Кім і Піта багато хто вважає вигаданою. Нібито так знамените сімейство хоче відвернути увагу від скандалу, в який потрапив бойфренд вагітної Кайлі Дженнер - Тревіс Скотт. Причому вважається, що такий хід придумала мама Кім Кардашьян - Кріс Дженнер.

Днями пара також була відображена на дні народження Девідсона. Комік опублікував у своєму блозі загальне фото, там же була відображена і Кріс Дженнер.

Пітт і Кім підігрівають чутки про роман (фото: instagram.com/petedavidsons)

Нагадаємо, на концерті Тревіса стався трагічний інцидент. Через тисняву загинуло 10 осіб, у тому числі і діти. Скотт, який відразу приніс свої співчуття і запропонував допомогу сім'ям постраждалим, все ж зіткнувся з неприємностями. Один з шанувальників подав на нього до суду, бажаючи компенсації 1 000 000 доларів.