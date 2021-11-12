The Unsleeping показали жутко-ироничный клип на новую песню

The Unsleeping (фото: пресс-служба группы)

Итак. Трек "DEDVED" вышел на английском и сохранил музыкальный вайб, за который любят группу: гитары, барабаны и харизматичный вокал.

Название трека не несет никакой содержательной нагрузки, это просто игра букв.

Клип на песню снят в стиле популярных в 90-е фильмов "трэш муви" и рассказывает в гротескной и гипертрофированной форме историю насильника, который сам стал жертвой жертвы.

"Клип на песню выполнен в эстетике трэш-муви конца 90-х, который мог случайно оказаться на пиратской кассете вместо "Титаника", но поднимает при этом тему сталкинга и "агрессивной любви" в той форме, где стерта грань между иронией и серьезным высказыванием", - говорят музыканты.

Не смотря на комедийность образов, по задумке группы, в "песне поднимаются серьезные темы харассмента и кетколинга, что является очень серьезной темой сегодня".

Сейчас группа готовит не только новый материал, а еще и его живую презентацию в туре по городам Украины и Европы.



Добавим, что The Unsleeping прославились не только в Украине, но и за пределами нашей страны после выхода их хита "PTAHA FRED".