The Unsleeping показали моторошно-іронічний кліп на нову пісню

The Unsleeping (фото: прес-служба гурту)

Отже. Трек "DEDVED" вийшов англійською та зберіг музичний вайб, за який люблять гурт: гітари, барабани та харизматичний вокал.

Назва треку не несе ніякого змістового навантаження, це просто гра літер.

Кліп на пісню знятий в стилі популярних у 90-ті фільмів "треш муві" та розповідає в гротескній та гіпертрофованій формі історію насильника, який став жертвою жертви.

"Кліп на пісню виконаний у естетиці треш-муві кінця 90-х, що міг випадково опинитися на піратській касеті замість "Титаніку", та піднімає при цьому тему сталкінгу і "агресивного кохання" в тій формі, де стерта межа між іронією та серйозним висловлюванням", - кажуть музиканти.

Не дивлячись на комедійність образів, по задумці гурту, в "пісні підіймаються серйозні теми харасменту та кетколінгу, що є дуже серйозною темою сьогодення".

Наразі гурт готує не лише новий матеріал, ще його живу презентацію в турі по містам України та Європи.



Додамо, що The Unsleeping прославилися не лише в Україні, а й за межами нашої країни після виходу їхнього хіта "PTAHA FRED".