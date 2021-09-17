Тигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным луком

Звезда предстала в черных мини-шортах и объемном сером пиджаке с широким ремнем. Также Никитюк обула бордовые кожаные ботфорты, которые так и приковали внимание к ее длинным ножкам.

Леся позировала в темное время суток на тропинке среди кустов.

Леся Никитюк показала эффектный образ с ботфортами для ночной смены (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пішла в нічну зміну… А ви відпочивайте, дивіться фільми, приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя…Еееееее, ненавіжуууууу", - подписала кадры ведущая.

Менее чем за сутки пост набрал более 52 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

"Боже, какая модная", – написал украинский дизайнер Андре Тан.



"Тигрица", - отметил телеведущий Богдан Юсипчук.

Остальные фолловеры тоже не остались в стороне.