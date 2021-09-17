Тигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком

Зірка постала в чорних міні-шортах і об'ємному сірому піджаку з широким ременем. Також Нікітюк взула бордові шкіряні ботфорти, які так і прикували увагу до її довгих ніжок.

Леся позувала в темний час доби на стежці серед кущів.

Леся Нікітюк показала ефектний образ з ботфортами для нічної зміни (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пішла в нічну зміну... а ви відпочивайте, дивіться фільми, приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя ... Еееееее, ненавіжуууууу", - підписала кадри ведуча.

Менш ніж за добу пост набрав більше 52 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

"Боже, яка модна", - написав український дизайнер Андре Тан.



"Тигриця", - зазначив телеведучий Богдан Юсипчук.

Решта фоловерів теж не залишилися осторонь.