Тигриця! Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком

Леся Нікітюк останнім часом радує шанувальників яскравими і ефектними образами. Так, нещодавно телеведуча відвідала блогерську премію в ефектній сукні "кольору апероль", а на свіжих знімках показала свій лук для "нічної зміни".
Відповідні фото Леді Ле опублікувала у своєму Instagram.
Зірка постала в чорних міні-шортах і об'ємному сірому піджаку з широким ременем. Також Нікітюк взула бордові шкіряні ботфорти, які так і прикували увагу до її довгих ніжок.
Леся позувала в темний час доби на стежці серед кущів.
Леся Нікітюк показала ефектний образ з ботфортами для нічної зміни (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Пішла в нічну зміну... а ви відпочивайте, дивіться фільми, приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя ... Еееееее, ненавіжуууууу", - підписала кадри ведуча.
Менш ніж за добу пост набрав більше 52 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.
"Боже, яка модна", - написав український дизайнер Андре Тан.
"Тигриця", - зазначив телеведучий Богдан Юсипчук.
Решта фоловерів теж не залишилися осторонь.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі, наслідуючи Кім Кардашьян.