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Тина Кароль в эффектном платье с разрезами томно позировала на полу: только для тебя

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль порадовала поклонников новым откровенным фотосетом в эффектном наряде. Кроме того, поп-дива заинтриговала подписью к снимкам.

Соответствующие кадры певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина позировала в облегающем ярко-розовом платье в пол с пикантными разрезами в районе груди и живота. Звезда дополнила лук бежевыми босоножками на шпильке и красивой укладкой волнами, а также сделала эффектный макияж с темно-красной помадой.

На снимках Кароль запечатлена стоя, а также на полу в разнообразных позах, одна горячее другой. При этом можно хорошо разглядеть шикарные формы артистки.

Тина Кароль показала роскошные формы в томной съемке на полу (фото: instagram.com/tina_karol)

Подпись к фото также вызвала интерес и бурные обсуждения у поклонников.

"Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт", - загадочно написала Тина.

Фолловеры засыпали певицу комплиментами и принялись гадать, кому же посвящены эти строки. Не обошлось и без упоминания молдавского артиста Дана Балана, с котором Кароль приписывали роман.

  • Новая песня? Новая загадка?
  • Какие строки, какая Тина
  • Вау, ну крашиха!
  • Для кого же все эти концерты?
  • Самая красивая
  • Тинааааааа, что ты делаешь. Я устала падать от твоей красоты
  • Тем временем Балан: я выиграл эту жизнь, курицы
  • Шикарная женщина
  • Как вы прекрасно выглядите, смотрю и глаз не оторвать!!!!
  • Невероятно красиво
  • Невероятная
  • Мечта каждого
  • Как принцесса из восточной сказки

Ранее мы писали, что Тина Кароль удивила содержимым своей сумочки.

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Тина Кароль