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Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами млосно позувала на підлозі: тільки для тебе

Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль порадувала шанувальників новим відвертим фотосетом в ефектному вбранні. Крім того, поп-діва заінтригувала підписом до знімків.

Відповідні кадри співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна позувала в облягаючому яскраво-рожевому платті в підлогу з пікантними розрізами в районі грудей і живота. Зірка доповнила лук бежевими босоніжками на шпильці і красивим укладанням хвилями, а також зробила ефектний макіяж з темно-червоною помадою.

На знімках Кароль відображена стоячи, а також на підлозі в різноманітних позах, одна гарячіше іншої. При цьому можна добре розгледіти шикарні форми артистки.

Тіна Кароль показала розкішні форми в томній зйомці на підлозі (фото: instagram.com/tina_karol)

Підпис до фото також викликав інтерес і бурхливі обговорення у шанувальників.

"Інтриги і любов замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - загадково написала Тіна.

Фолловери засипали співачку компліментами і почали гадати, кому ж присвячені ці рядки. Не обійшлося і без згадки молдавського артиста Дана Балана, з якому Кароль приписували роман.

  • Нова пісня? Нова загадка?
  • Які рядки, яка Тіна
  • Вау, ну крашиха!
  • Для кого ж всі ці концерти?
  • Найкрасивіша
  • Тінааааааа, що ти робиш. Я втомилася падати від твоєї краси
  • Тим часом Балан: я виграв це життя, курки
  • Шикарна жінка
  • Як ви чудово виглядаєте, дивлюся і очей не відірвати!!!!
  • Неймовірно красиво
  • Неймовірна
  • Мрія кожного
  • Як принцеса зі східної казки

Раніше ми писали, що Тіна Кароль здивувала вмістом своєї сумочки.

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Тіна Кароль