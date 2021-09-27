Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами млосно позувала на підлозі: тільки для тебе

Тіна позувала в облягаючому яскраво-рожевому платті в підлогу з пікантними розрізами в районі грудей і живота. Зірка доповнила лук бежевими босоніжками на шпильці і красивим укладанням хвилями, а також зробила ефектний макіяж з темно-червоною помадою.

На знімках Кароль відображена стоячи, а також на підлозі в різноманітних позах, одна гарячіше іншої. При цьому можна добре розгледіти шикарні форми артистки.

Тіна Кароль показала розкішні форми в томній зйомці на підлозі (фото: instagram.com/tina_karol)

Підпис до фото також викликав інтерес і бурхливі обговорення у шанувальників.

"Інтриги і любов замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - загадково написала Тіна.

Фолловери засипали співачку компліментами і почали гадати, кому ж присвячені ці рядки. Не обійшлося і без згадки молдавського артиста Дана Балана, з якому Кароль приписували роман.