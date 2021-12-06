ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 11:26
Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах. Певица выпустила с украинским брендом обуви и сумок KACHOROVSKA новую коллекцию босоножек, которую сама и продемонстрировала на пикантных кадрах.

Необычная и стильная фотосессия была опубликована в Instagram артистки.

Кадры сделаны на полностью черном фоне с акцентом на ножки Тины, на которых красуются черные босоножки на каблуке, украшенные камешками.

На первом снимке Кароль сидит на полу в облегающем черном комбинезоне на все тело с неожиданными вырезами в некоторых местах. Она гипнотически смотрит на камеру из темноты, при этом луч света выхватил часть лица звезды.

Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

Также исполнительница соблазнительно позировала в мини-платьях черного и белого цвета, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.

Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котомТина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

У ног Тины стояли куклы-мужчины в черных смокингах, а особой атмосферности фото добавил черный кот, который составил ей компанию.

Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котомТина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котомТина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

Тина Кароль снялась в эффектной и пикантной рекламе босоножек вместе с черным котом (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ти пам'ятаєш, що Ти - сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам! Туфлі як прикраса", - написала Кароль.

Чувственные и манящие кадры привели в восторг поклонников певицы и они искупали Тину в компилментах.

  • Женщина кошка
  • Как можно совмещать в себе столько прекрасного
  • Тина... Афигеть! Это... Это... Вау! Всё... Чёрная кошка, глаза и всё чёрное...
  • Wooww, вот это огонь
  • Ничего себе, красота. Туфельки на этих ножках как отдельный вид искусства
  • Нереальная
  • Ааааааа жаркооо
  • Роскошна
  • Потрясающая
  • Мама-кошка
  • Какая красота
  • Барби и Кены
  • Целуй ножку раб
  • Наша королева

Напомним, что ранее Тина Кароль в пушистых белых шортах и топе показала соблазнительные изгибы тела.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня
В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня