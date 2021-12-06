Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах. Певица выпустила с украинским брендом обуви и сумок KACHOROVSKA новую коллекцию босоножек, которую сама и продемонстрировала на пикантных кадрах.

Необычная и стильная фотосессия была опубликована в Instagram артистки.

Кадры сделаны на полностью черном фоне с акцентом на ножки Тины, на которых красуются черные босоножки на каблуке, украшенные камешками.

На первом снимке Кароль сидит на полу в облегающем черном комбинезоне на все тело с неожиданными вырезами в некоторых местах. Она гипнотически смотрит на камеру из темноты, при этом луч света выхватил часть лица звезды.

Также исполнительница соблазнительно позировала в мини-платьях черного и белого цвета, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.

У ног Тины стояли куклы-мужчины в черных смокингах, а особой атмосферности фото добавил черный кот, который составил ей компанию.

Тина Кароль снялась в эффектной и пикантной рекламе босоножек вместе с черным котом (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ти пам'ятаєш, що Ти - сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!

Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам! Туфлі як прикраса", - написала Кароль.

Чувственные и манящие кадры привели в восторг поклонников певицы и они искупали Тину в компилментах.