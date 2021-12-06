Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом
Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах. Певица выпустила с украинским брендом обуви и сумок KACHOROVSKA новую коллекцию босоножек, которую сама и продемонстрировала на пикантных кадрах.
Необычная и стильная фотосессия была опубликована в Instagram артистки.
Кадры сделаны на полностью черном фоне с акцентом на ножки Тины, на которых красуются черные босоножки на каблуке, украшенные камешками.
На первом снимке Кароль сидит на полу в облегающем черном комбинезоне на все тело с неожиданными вырезами в некоторых местах. Она гипнотически смотрит на камеру из темноты, при этом луч света выхватил часть лица звезды.
Также исполнительница соблазнительно позировала в мини-платьях черного и белого цвета, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.
У ног Тины стояли куклы-мужчины в черных смокингах, а особой атмосферности фото добавил черный кот, который составил ей компанию.
Тина Кароль снялась в эффектной и пикантной рекламе босоножек вместе с черным котом (фото: instagram.com/tina_karol)
"Ти пам'ятаєш, що Ти - сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам! Туфлі як прикраса", - написала Кароль.
Чувственные и манящие кадры привели в восторг поклонников певицы и они искупали Тину в компилментах.
- Женщина кошка
- Как можно совмещать в себе столько прекрасного
- Тина... Афигеть! Это... Это... Вау! Всё... Чёрная кошка, глаза и всё чёрное...
- Wooww, вот это огонь
- Ничего себе, красота. Туфельки на этих ножках как отдельный вид искусства
- Нереальная
- Ааааааа жаркооо
- Роскошна
- Потрясающая
- Мама-кошка
- Какая красота
- Барби и Кены
- Целуй ножку раб
- Наша королева
Напомним, что ранее Тина Кароль в пушистых белых шортах и топе показала соблазнительные изгибы тела.