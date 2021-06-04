Тина Кароль показала свой дом под Киевом изнутри и впечатлила гардеробом

Дом у Тины оказался большим и просторным. К слову, после преждевременной кончины мужа звезды, Евгения Огира, артистка вынуждена была достраивать его сама. На первом этаже у Кароль просторная кухня, выполненная в светлых тонах. Там обосновался попугай по имени Аркадий.

На втором находится большая гардеробная, где она хранит повседневную одежду и концертные наряды.

Так, в повседневной жизни знаменитость предпочитает уютные и комфортные вещи. В рамках румтура, Кароль показала особенный наряд, который специально для нее создал дизайнер Леди Гаги. К сожалению, украинской поп-диве он не подошел, поэтому Тина намерена отправить аутфит обратно.

Тина показала платье, созданное дизайнером Леди Гаги (скриншот видео)

Звезда показала и просторную игровую комнату своего единственного сына Вениамина, который живет и учиться в Лондоне и приезжает к маме на каникулы.

Также певиц сделала ряд личных признаний. Например, что она хочет научиться готовить и мечтает сняться в комедии. К слову, опыт съемок в кино у звезды уже имеется, но ее роль была скорее драматической.

Кроме того, Тина призналась, что в октябре планирует экстремальную поездку.

"Я пойду в Непал, в поход. Мы будем жить в лагерях, в палатках. И наша задача — дойти до лагеря Эверест, откуда мы потом на вертолете полетим на вершину горы. Мы будем ежедневно по 12 часов в дороге. Это очень сложно, но я не боюсь", - отметила смелая певица.

Тина устроила румтур по своему особняку