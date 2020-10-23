Тина Кароль рассекретила имя своего безусловного фаворита на Танцах со звездами 2020

Тина Кароль, как ведущая голдрума, знает все закулисные тайны шоу Танцы со звездами 2020. Она не только представляет участников, но и подбадривает их перед выходом на главный паркет страны. Конечно, у певицы есть свои фавориты.

Артистка рассекретила пару, за которую болеет на шоу во время интервью в рамках программы Слава+ на YouTube. Так, фавориткой Тины оказалась Юлия Санина. И это не удивительно, ведь вокалистка The Hardkiss и украинская поп-дива записали саундтрек к фильму "Віддана" - "Вільна" и сняли чувственный клип на песню.

"У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует, она и будет моим фаворитом – Юлия Санина", - уверенно заявила Тина.

Также она призналась, что сама не хотела бы стать участницей Танцев со звездами, ведь это нелегкий труд.

"Это очень сложно. Но ведущей быть тоже очень сложно. Это очень сложный проект и самый лучший проект", - эмоционально и с улыбкой отметила Тина.

К слову, продюсер проекта Танцы со звездами 2020 Владимир Завадюк рассказал, что Тина – обладательница непростого характера и между ними в процессе работы над шоу постоянно возникают мелкие конфликты. Тем ни менее, за время совместной работы над различными проектами они стали близкими людьми и по-настоящему сроднились.

Напомним, что ранее Тина Кароль поразила эффектным появлением во время восьмого прямого эфира Танцев со звездами 2020 в эффектном наряде за 193 300 грн.