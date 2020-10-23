Тіна Кароль розсекретила ім'я свого безумовного фаворита на Танцях з зірками 2020

Тіна Кароль, як ведуча голдрума, знає всі закулісні таємниці шоу Танці з зірками 2020. Вона не тільки представляє учасників, але і підбадьорює їх перед виходом на головний паркет країни. Звичайно, у співачки є свої фаворити.

Артистка розсекретила пару, за яку вболіває на шоу під час інтерв'ю в рамках програми Слава+ на YouTube. Так, фавориткою Тіни виявилася Юлія Саніна. І це не дивно, адже вокалістка The Hardkiss та українська поп-діва записали саундтрек до фільму "Віддана" - "Вільна" і зняли чуттєвий кліп на пісню.

"У мене є улюблена жінка, яка тут танцює, вона і буде моїм фаворитом – Юлія Саніна", - впевнено заявила Тіна.

Також вона зізналася, що сама не хотіла б стати учасницею Танців з зірками, адже це нелегка праця.

"Це дуже складно. Але ведучою бути теж дуже складно. Це дуже складний проект і найкращий проект", - емоційно і з посмішкою зазначила Тіна.

До речі, продюсер проекту Танці з зірками 2020 Володимир Завадюк розповів, що Тіна – володарка непростого характеру і між ними у процесі роботи над шоу постійно виникають дрібні конфлікти. Тим не менш, за час спільної роботи над різними проектами вони стали близькими людьми і по-справжньому зріднилися.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль вразила ефектною появою під час восьмого прямого ефіру Танців з зірками 2020 в розкішному вбранні за 193 300 грн.