Тина Кароль свела с ума соблазнительными формами в прозрачном боди с глубоким декольте

Тина позировала босиком, сидя на полу и томно улыбаясь на камеру. Она предстала в полупрозрачном белом боди с откровенным декольте, засветив черный бюстгальтер. Также артистка собрала волосы в несколько растрепанный пучок и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

Звезда принимала эффектные позы, демонстрируя длинные ножки и пышный бюст.

Тина Кароль похвасталась роскошными формами в откровенном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

"Плевать, что унесло, главное – в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", – заинтриговала подписью исполнительница.

Фанаты тут же заподозрили, что это строчки из новой песни, а также искупали Кароль в комплиментах.