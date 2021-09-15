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Тина Кароль свела с ума соблазнительными формами в прозрачном боди с глубоким декольте

Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии, которая получилась весьма жаркой и откровенной.

Фото в пикантном наряде артистка разместила на своей странице в Instagram.

Тина позировала босиком, сидя на полу и томно улыбаясь на камеру. Она предстала в полупрозрачном белом боди с откровенным декольте, засветив черный бюстгальтер. Также артистка собрала волосы в несколько растрепанный пучок и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

Звезда принимала эффектные позы, демонстрируя длинные ножки и пышный бюст.

Тина Кароль похвасталась роскошными формами в откровенном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

"Плевать, что унесло, главное – в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", – заинтриговала подписью исполнительница.

Фанаты тут же заподозрили, что это строчки из новой песни, а также искупали Кароль в комплиментах.

  • Вот тот кадр, где видно красивое тело и нет ни капли пошлости .. так мало кто может увидеть кадр! ВОСХИЩАЮСЬ
  • Тина, ты такая сильно красивая
  • Нас ждет новая песня?
  • черт!!! я влюбилась!
  • Воу, воу, полегче
  • Тушите пожар
  • Боже! Королева
  • Идеал идеал
  • Хочу уже услышать эту песенку. Тина богиня как всегда
  • Самая красивая
  • Така ніжна...

Напомним, ранее всплыл серьезный гонорар Тины Кароль за корпоратив - стало известно, сколько стоит пригласить звезду.

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Тина Кароль