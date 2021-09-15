Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольте

Тіна позувала босоніж, сидячи на підлозі і млосно посміхаючись на камеру. Вона постала в напівпрозорому білому боді з відвертим декольте, засвітивши чорний бюстгальтер. Також артистка зібрала волосся в дещо розпатланий пучок і зробила ніжний макіяж з акцентом на очі.

Зірка приймала ефектні пози, демонструючи довгі ніжки і пишний бюст.

Тіна Кароль похвалилася розкішними формами у відвертому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

"Плювати, що віднесло, головне – в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", – заінтригувала підписом виконавиця.

Фанати тут же запідозрили, що це рядки з нової пісні, а також викупали Кароль в компліментах.