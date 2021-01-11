Тина Кароль восхитила поклонников откровенным фото, на котором оголила грудь

Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников чувственными фотографиями. На этот раз популярная украинская певица оголила грудь, чем восхитила подписчиков.
Новую фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram, где у нее 1,7 миллиона подписчиков. На снимке она стоит в черном платье, в котором большой вырез на спине и боках.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я скорее лед, чем снег", - написала Кароль.
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
Стоит отметить, что Тина Кароль не единственная, которая сегодня показала откровенное фото. Даша Астафьева опубликовала фото из новой эротической фотосессии. Даша позировала в одном халате без белья, она распахнула одежду так, что поклонники без труда смогли рассмотреть интимные детали ее груди.
Напомним, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом для "Голоса страны".