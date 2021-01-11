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Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим фото, на якому оголила груди

Автор: Роман Мирончук

Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників чуттєвими фотографіями. На цей раз популярна українська співачка оголила груди, чим захопила фоловерів.

Нову фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де у неї 1,7 мільйона дописувачів. На знімку вона стоїть у чорній сукні, в якій великий виріз на спині і боках.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я лід швидше, ніж сніг", - написала Кароль.

Користувачі мережі прокоментували її фото.

  • Ні, Тіна, ти явний вогонь. Бо від тебе виходить любов, світло і тепло;
  • Вау;
  • Тіна, вибачте, але ви полум'я;
  • Якщо лід - той самий неймовірний, трепетний, щирий і сентиментальний;
  • Ти - любов!
  • Ну скоріше це найулюбленіший лід, який я бачила;
  • Шикарна;
  • Ви промінчик світла;
  • Дуже подобається;
  • Шалене фото;
  • Розкішна;
  • Зачаровуєш, як і лід;
  • Богиня скоріше;
  • Гасіть мене, пожежа;
  • Ми тебе любимо

Варто зазначити, що Тіна Кароль не єдина, яка сьогодні показала відверте фото. Даша Астаф'єва опублікувала фото з нової еротичній фотосесії. Даша позувала в одному халаті без білизни, вона розкрила одяг так, що шанувальники легко змогли розглянути інтимні деталі її грудей.

Нагадаємо, Тіна Кароль захопила шанувальників новим образом для "Голосу країни".

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