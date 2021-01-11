Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим фото, на якому оголила груди

Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників чуттєвими фотографіями. На цей раз популярна українська співачка оголила груди, чим захопила фоловерів.
Нову фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де у неї 1,7 мільйона дописувачів. На знімку вона стоїть у чорній сукні, в якій великий виріз на спині і боках.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я лід швидше, ніж сніг", - написала Кароль.
Користувачі мережі прокоментували її фото.
Варто зазначити, що Тіна Кароль не єдина, яка сьогодні показала відверте фото. Даша Астаф'єва опублікувала фото з нової еротичній фотосесії. Даша позувала в одному халаті без білизни, вона розкрила одяг так, що шанувальники легко змогли розглянути інтимні деталі її грудей.
Нагадаємо, Тіна Кароль захопила шанувальників новим образом для "Голосу країни".