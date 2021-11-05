Тина Кароль впервые заговорила о второй половинке: придется отвечать

Тина Кароль заинтриговала фанов "намеком" о смене статуса - с помощью детского стиха она заявила о намерении выйти замуж! С тех пор поклонники ломают голову, кто же может быть этим счастливчиком, и они получили возможность спросить об этом у певицы лично.
Так, Тина устроила интерактив в Instagram Stories и ответила на вопросы фанов.
Поклонники начали живо интересоваться, кому же посвящен новый альбом артистки под названием "Двойной рай", ведь композиции в нем интимные и даже лирические, похожие на признание в любви.
"Знаю, что ругаетесь, когда увиливаю от ответа. Неужели я не имею право на что-то свое, личное, сокровенное, закрытое? Наслаждайтесь музыкой", - посоветовала Кароль.
Позже Тина все же решила дать ответ на вопрос о личной жизни, ведь поклонники буквально забросали ее вопросами о том, есть ли у певицы вторая половинка.
"Придется отвечать. Уже нет (не плачем)", - коротко констатировала она.
Скриншот (instagram.com/tina_karol)
Тина призналась, какому спорту отдает предпочтение. Она занимается аштанга-йогой. "Это силовая, сложная йога. Не для всех. Полуакробатическая, эквилибристическая", - отметила звезда.
Также она не обошла вниманием и вопрос об изменениях в образе и не только.
"Юной девушкой пройти те ситуации, которые случились со мной, возрождаться вновь и вновь и удивлять – это непросто", - отметила Кароль.
Артистка прокомментировала личные трансформации. "Рост личности и труд над собой в первую очередь. Трансформация это ваш труд над своей личностью", - заверила Тина.
Звезда порадовала фанов новостями о новом альбоме и рассказала, когда он увидит свет.
"Не будем частить. Альбом выйдет в начале следующего года. Песни записаны и дописываются", - заверила певица.
Напомним, что ранее Тина Кароль заворожила пикантными фото в прозрачной материи на голое тело