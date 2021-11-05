Тина Кароль впервые заговорила о второй половинке: придется отвечать

Поклонники начали живо интересоваться, кому же посвящен новый альбом артистки под названием "Двойной рай", ведь композиции в нем интимные и даже лирические, похожие на признание в любви.

"Знаю, что ругаетесь, когда увиливаю от ответа. Неужели я не имею право на что-то свое, личное, сокровенное, закрытое? Наслаждайтесь музыкой", - посоветовала Кароль.

Позже Тина все же решила дать ответ на вопрос о личной жизни, ведь поклонники буквально забросали ее вопросами о том, есть ли у певицы вторая половинка.

"Придется отвечать. Уже нет (не плачем)", - коротко констатировала она.

Скриншот (instagram.com/tina_karol)

Тина призналась, какому спорту отдает предпочтение. Она занимается аштанга-йогой. "Это силовая, сложная йога. Не для всех. Полуакробатическая, эквилибристическая", - отметила звезда.

Также она не обошла вниманием и вопрос об изменениях в образе и не только.

"Юной девушкой пройти те ситуации, которые случились со мной, возрождаться вновь и вновь и удивлять – это непросто", - отметила Кароль.

Артистка прокомментировала личные трансформации. "Рост личности и труд над собой в первую очередь. Трансформация это ваш труд над своей личностью", - заверила Тина.

Звезда порадовала фанов новостями о новом альбоме и рассказала, когда он увидит свет.

"Не будем частить. Альбом выйдет в начале следующего года. Песни записаны и дописываются", - заверила певица.