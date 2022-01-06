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Тина Кунаки поделилась откровенными пляжными фото в бикини: Венсану повезло

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Четверг 06 января 2022 16:36
Тина Кунаки поделилась откровенными пляжными фото в бикини: Венсану повезло Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Многие знаменитости предпочитают проводить зимние каникулы на жарких пляжах. Тина Кунаки и Венсан Кассель не стали исключением: влюбленные супруги устраивают себе райский отдых в Бразилии уже несколько лет подряд.

В этом году традиция продолжилась. Как и горячий контент с пляжей, которым делится в Instagram юная жена Венсана Касселя.

Тина Кунаки уже показала несколько ярких образов в купальниках: от цвета мокко, который удачно подчеркнул ее шоколадный загар, до сочного зеленого.

Новый лук составил молочного оттенка купальник и минимум аксессуаров – золотая цепочка. Тина, по всей видимости, хотела сделать акцент на своей природной красоте. Или же просто решила расслабиться и отдохнуть от многочисленных съемок.

Тем не менее, пост вышел откровенным и получил одобрение армии фолловеров. многие отметили, что Тина выглядит прекрасно, как никогда. А Венсан – настоящий счастливчик.

Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки воспитывают общую дочь Амазони, которую еще не показали публике. Также у актера есть две старшие дочери от итальянской киноактрисы Моники Беллуччи.

Несмотря на довольно болезненное расставание, пара сумела сохранить хорошие отношения ради детей и сейчас занимается их воспитанием вместе.

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Тина Кунаки Венсан Кассель
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