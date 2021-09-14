Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи

Тина сделала несколько постов в сториз, где наконец воссоединилась с Венсаном Касселем. Кунаки сделала романтичное фото с мужем на фоне закатного неба. Напомним, до этого пару крайне видели вместе и даже начали подозревать, что у них не все в порядке.

Тина Кунаки призналась в любви дочери Венсана Касселя (фото: instagram.com/tinakunakey)

Позже Тина выложила и снимок 17-летней дочери Венсана Касселя от Моники Беллуччи - начинающей модели Девы. Юная наследница двух звезд сидит в кафе с десертом. Но даже в образе для прогулок выглядит невероятно красивой и милой.

"Я люблю тебя", - написала на снимке Тина Кунаки, в который раз выразив свои чувства дочери мужа.