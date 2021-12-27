Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

Западные звезды традиционно с размахом отметили Рождество. А потому теплые семейные фото в костюмах Санты и пижамах буквально заполнили сеть.
Предлагаем полюбоваться самыми яркими и атмосферными из них.
Рождество – отличный повод собраться с родными, который не пропускает ни одна звездная семья. Особенно активно вели себя в Instagram этом году Риз Уизерспун, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэрри, Хейди Клум и Наоми Кэмпбел, которые сделали массу красочных фото на фоне елок в окружении близких.
Тина Кунаки порадовала очаровательным снимком с оригинальным декором и своими стройными ногами. Как и Кендалл Дженнер, которая сделала завораживающую фотосессию на фоне рождественских огней. А вот Белла Хадид, которая обычно любит окунуть фанатов в атмосферу их семейного очага, в этом году отправилась на благотворительную акцию. Кто еще из знаменитостей чем занимался в этот знаменательный вечер, смотрите ниже.
Тина Кунаки сделала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tinakunakey)
Наоми Кэмпбелл отметила первое Рождество с дочерью (фото: instagram.com/naomi)
Хайди Клум с мужем и родными (фото: instagram.com/heidiklum)