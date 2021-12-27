Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

Рождество – отличный повод собраться с родными, который не пропускает ни одна звездная семья. Особенно активно вели себя в Instagram этом году Риз Уизерспун, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэрри, Хейди Клум и Наоми Кэмпбел, которые сделали массу красочных фото на фоне елок в окружении близких.

Тина Кунаки порадовала очаровательным снимком с оригинальным декором и своими стройными ногами. Как и Кендалл Дженнер, которая сделала завораживающую фотосессию на фоне рождественских огней. А вот Белла Хадид, которая обычно любит окунуть фанатов в атмосферу их семейного очага, в этом году отправилась на благотворительную акцию. Кто еще из знаменитостей чем занимался в этот знаменательный вечер, смотрите ниже.

Риз Уизерспун с мужем и детьми (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Ким Кардашьян с детьми и мамой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тина Кунаки сделала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Наоми Кэмпбелл отметила первое Рождество с дочерью (фото: instagram.com/naomi)

Хайди Клум с мужем и родными (фото: instagram.com/heidiklum)

Мэрайя Кэри с мужем и детьми (фото: instagram.com/mariahcarey)

Белла Хадид работала (фото: instagram.com/bellahadid)

Загадочная Кендалл Дженнер в роскошном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Лили Коллинз с парнем (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Семья Болдуинов (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Криштиану Роналдо в окружении родных (фото: instagram.com/cristiano)

Ева Лонгория с родными (фото: instagram.com/evalongoria)