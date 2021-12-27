Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

Західні зірки традиційно з розмахом відзначили Різдво. А тому теплі сімейні фото в костюмах Санти і піжамах буквально заповнили мережу.
Пропонуємо помилуватися найяскравішими і найбільш атмосферними з них.
Різдво – відмінний привід зібратися з рідними, який не пропускає жодна зіркова сім'я. Особливо активно вели себе в Instagram цього року Різ Уізерспун, Кім Кардашьян, Мерайя Керрі, Хейді Клум і Наомі Кемпбел, які зробили масу барвистих фото на тлі ялинок в оточенні близьких.
Тіна Кунакі порадувала чарівним знімком з оригінальним декором і своїми стрункими ногами. Як і Кендалл Дженнер, яка зробила заворожуючу фотосесію на тлі різдвяних вогнів. А ось Белла Хадід, яка зазвичай любить занурити фанатів в атмосферу їх сімейного вогнища, в цьому році вирушила на благодійну акцію. Хто ще зі знаменитостей чим займався в цей знаменний вечір, дивіться нижче.
Тіна Кунакі зробила спокусливе фото (фото: instagram.com/tinakunakey)
Наомі Кемпбелл відзначила перше Різдво з дочкою (фото: instagram.com/naomi)
Хайді Клум з чоловіком і рідними (фото: instagram.com/heidiklum)
Дивіться також найсексуальніші і вічно модні образи Кім Бейсінгер з 80-х.