Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

Різдво – відмінний привід зібратися з рідними, який не пропускає жодна зіркова сім'я. Особливо активно вели себе в Instagram цього року Різ Уізерспун, Кім Кардашьян, Мерайя Керрі, Хейді Клум і Наомі Кемпбел, які зробили масу барвистих фото на тлі ялинок в оточенні близьких.

Тіна Кунакі порадувала чарівним знімком з оригінальним декором і своїми стрункими ногами. Як і Кендалл Дженнер, яка зробила заворожуючу фотосесію на тлі різдвяних вогнів. А ось Белла Хадід, яка зазвичай любить занурити фанатів в атмосферу їх сімейного вогнища, в цьому році вирушила на благодійну акцію. Хто ще зі знаменитостей чим займався в цей знаменний вечір, дивіться нижче.

Різ Уізерспун з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Кім Кардашян з дітьми та мамою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тіна Кунакі зробила спокусливе фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Наомі Кемпбелл відзначила перше Різдво з дочкою (фото: instagram.com/naomi)

Хайді Клум з чоловіком і рідними (фото: instagram.com/heidiklum)

Мерайя Кері з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/mariahcarey)

Белла Хадід працювала (фото: instagram.com/bellahadid)

Загадкова Кендалл Дженнер в розкішному образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Лілі Коллінз з хлопцем (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Сім'я Болдуїнів (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Кріштіану Роналдо в оточенні рідних (фото: instagram.com/cristiano)

Єва Лонгорія з рідними (фото: instagram.com/evalongoria)