Тогда и сейчас: как изменились актрисы из "Отчаянных домохозяек" за 17 лет

Премьера "Отчаянных домохозяек" состоялась в 2004-м году. Сериал с элементами драмы и детектива, приправленный тонким юмором и уморопомрачительными нарядами главных героинь, полюбился всем без исключения. Даже 17 лет спустя он по-прежнему вызывает интерес публики благодаря затронутым вечно актуальным темам.

Исполнительницы главных ролей культового сериала любят вспоминать, как вытянули счастливый билет, став его частью. Спустя много лет каждая из актрис пошла своим путем, но все они по-прежнему ассоциируются с нетривиальными "Домохозяйками".