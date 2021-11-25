Тоді і зараз: як змінилися актриси з "Відчайдушних домогосподарок" за 17 років

Прем'єра "Відчайдушних домогосподарок" відбулася в 2004-му році. Серіал з елементами драми і детектива, приправлений тонким гумором і запаморочливими вбраннями головних героїнь, полюбився всім без винятку. Навіть через 17 років він, як і раніше, викликає інтерес публіки завдяки порушеним вічно актуальним темам.

Виконавиці головних ролей культового серіалу люблять згадувати, як витягнули щасливий квиток, ставши його частиною. Через багато років кожна з актрис пішла своїм шляхом, але всі вони як і раніше асоціюються з нетривіальними "домогосподарками".