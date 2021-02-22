"Только он может прикасаться": Кароль смутила сеть нежностью с загадочным мужчиной

Тина Кароль недавно выпустила новый клип на песню Скандал , где предстала перед поклонниками в совершенно новом образе и имидже. Видео уверенно удерживает лидерство на YouTube уже вторую неделю, а тем временем артистка решила поделиться не менее горячими ауттейками.

В своем Instagram-аккаунте она представила атмосферный фрагмент mood video на хит Скандал, где к ней нежно прикасается мужская рука.

Особое внимание привлекает и необычный образ артистки – на ее лице можно увидеть оригинальный аксессуар из камней и бусин. Неординарная маска для лица – творение бренда Lory Sun. К слову авангардные украшения от марки можно увидеть на американской звезде хип-хопа Cardi B, певице Биби Рекса, актрисе Ангелике Росс и даже самой Леди Гаге!

Для эффектного образа Кароль накрасила губы синей помадой – еще один яркий акцент эпатажного образа украинской поп-дивы.

Поклонников заинтересовало присутствие мужчины в кадре. Они бросились гадать, кто это и предположили, что даже сам Дан Балан, с которым артистке приписывают роман. Другие же возразили.