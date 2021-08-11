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Томная Билык вызвала фурор чувственным фотосетом и засветила ножки: ее спутали с Мадонной

Автор: RBC.UA

Ирина Билык недавно призналась, что развелась с мужем и отцом младшего сына Табриза – российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Она призналавалась, что серьозное решение далось ей нелегко, но обстоятельства сложились таким образом, что другого выхода она не видела. При этом и экс-супруг , и сама звезда заверяют, что все еще любят друг друга. Впрочем, пережить непростой период певице помогают ее замечательные дети.

Так, звезда решила немного отвлечься от грустной темы, а также побаловать поклонников и опубликовала в Instagram чувственный фотосет в полумраке.

Игра света и тени сделала и без того соблазнительные кадры еще более атмосферными и магнетическими. Ирина, лежа, смотрит в объектив фотографа, чувственно приоткрыв губы, можно рассмотреть и наряд певицы – белую блузку, которую она расстегнула на груди и короткую юбку, позволившую обнажить стройные ножки украинской поп-дивы.

"Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь - это мое любимое время суток! А вы что больше любите - день или ночь?" - поинтересовалась эффектная знаменитость.

Ирина Билык обожгла чувственностью (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники не смогли скрыть свое восхищение и завалили Ирину комплиментами, даже сравнив ее с нестареющей Мадонной.

  • Какая вы красавица, Ирина
  • Очень красивая сексуальная леди
  • Вы восхитительная
  • Нежность
  • Роскошная женщина
  • Шикарная!
  • Ух ты... Я сначала подумал, что это новая фотосессия Мадонны... Супер!
  • Невероятная красавица: очень красивые длинные белые волосы, крутая блондинка

Напомним, что ранее Дмитрий Коляденко сделал смелое заявление об интиме с Ириной Билык.

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Ирина Билык