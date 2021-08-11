Томная Билык вызвала фурор чувственным фотосетом и засветила ножки: ее спутали с Мадонной

Игра света и тени сделала и без того соблазнительные кадры еще более атмосферными и магнетическими. Ирина, лежа, смотрит в объектив фотографа, чувственно приоткрыв губы, можно рассмотреть и наряд певицы – белую блузку, которую она расстегнула на груди и короткую юбку, позволившую обнажить стройные ножки украинской поп-дивы.

"Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь - это мое любимое время суток! А вы что больше любите - день или ночь?" - поинтересовалась эффектная знаменитость.

Ирина Билык обожгла чувственностью (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники не смогли скрыть свое восхищение и завалили Ирину комплиментами, даже сравнив ее с нестареющей Мадонной.