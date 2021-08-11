Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною

Гра світла і тіні зробила і без того спокусливі кадри ще більш атмосферними і магнетичними. Ірина, лежачи, дивиться в об'єктив фотографа, чуттєво відкривши губи, можна розгледіти і вбрання співачки - білу блузку, яку вона розстебнула на грудях і коротку спідницю, що дозволила оголити стрункі ніжки української поп-діви.

"Коли я вчилася в школі, дуже не любила ніч, а тепер ніч - це мій улюблений час доби! А ви що більше любите - день чи ніч?"- поцікавилася ефектна знаменитість.

Ірина Білик обпекла чуттєвістю (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники не змогли приховати своє захоплення і завалили Ірину компліментами, навіть порівнявши її з нестаріючої Мадонною.