Томная холостячка Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето: знаю, чего хочу

На снимках певица позирует в в наряде молочного оттенка с принтом в виде лимонов на тонких бретельках с пикантным разрезом на подоле. В руках она держит половинки цитрусов, из которых потом интенсивно выжимает сок. Снимки вышли весьма горяими и соблазнительными.

"Коли життя тобі підносить лимони - роби з них лимонад. У мене - так! А у Вас? Як прекрасно жити з відчуттям всередині: "Я знаю, чого хочу"! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато не потрібно... Але життя- то інша річ. Бо якщо ти не вмієш перетворювати неприємний досвід в почуття вдячності - уроки долі постійно траплятимуться на шляху. А тому - робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся", - дала совет артистка.

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