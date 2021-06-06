Томна холостячка Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо: знаю, чого хочу

На знімках співачка позує в вбранні молочного відтінку з принтом у вигляді лимонів на тонких бретельках з пікантним розрізом на подолі. В руках вона тримає половинки цитрусів, з яких потім інтенсивно вичавлює сік. Знімки вийшли вельми гарячими і спокусливими.

"Коли життя тобі підносить лимони - роби з них лимонад. У мене - так! А у Вас? Як прекрасно жити з відчуттям всередині: "Я знаю, чого хочу"! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато не потрібно... Але життя - то інша річ. Бо якщо ти не вмієш перетворювати неприйнятний досвід в почуття вдячності - уроки долі постійно траплятимуться на шляху. А тому - робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся", - дала поради артистка.

Злата Огневич обпекла старастним фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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