Томная Тина Кароль в белье свела с ума роскошным декольте: все жарче и жарче

Тина облачилась в белье от украинского бренда Мade in zhmileva. Она красиво уложила волосы, томно прикрыла глаза и позирует в полутьме. Артистка расположилась так, что поклонники смогли легко оценить ее роскошное декольте.

"А роза любить его хотела , но суть угрозы - поломать шипы о тело", – оставила загадочную подпись к будоражащему кадру певица.

Тина показала жаркий кадр в белье (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины предположили, что это – строчка из ее новой песни и очень заинтересовались, а также оценили горячий кадр со своей любимицей.