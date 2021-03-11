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Томная Тина Кароль в белье свела с ума роскошным декольте: все жарче и жарче

Автор: Lite

Тина Кароль регулярно радует и интригует поклонников появлением в соцсетях. Певица делится новыми фото и видео, а также демонстрирует свои коллаборации с различными украинскими брендами, запуская все собственные именные линии. А ее горячие снимки в соблазнительных образах сетевая публика всегда встречает на ура.

Новое фото в Instagram не стало исключением и очень порадовало фанов Тины своей откровенностью.

Тина облачилась в белье от украинского бренда Мade in zhmileva. Она красиво уложила волосы, томно прикрыла глаза и позирует в полутьме. Артистка расположилась так, что поклонники смогли легко оценить ее роскошное декольте.

"А роза любить его хотела , но суть угрозы - поломать шипы о тело", – оставила загадочную подпись к будоражащему кадру певица.

Тина показала жаркий кадр в белье (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины предположили, что это – строчка из ее новой песни и очень заинтересовались, а также оценили горячий кадр со своей любимицей.

  • Становится все горячее и горячее!
  • Невероятная
  • Чувствую строки из новой песенки, которая ждет нас а мы еще сильнее
  • Тина Григорьевна, вы слишком идеальны
  • Как всегда шикарна. Что-то связанное с новой песней?
  • Какая красивая
  • Потрясающая
  • Дива
  • Нереальная

Напомним, что ранее Тина Кароль в чулках и белье раззадорила сеть соблазнительным видео.

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Новости Украины Тина Кароль
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