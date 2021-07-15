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Топ-10 правил зрелой и уверенной в себе женщины от "Холостячки" Огневич

Автор: Марина Настевич

Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками своими принципами и секретами, а также рассказывает, чего ждет от отношений с мужчиной. При этом важно и самой соответствовать - так, артистка назвала главные правила уверенной в себе женщины.

О том, какая же она и чего не должна делать, звезда рассказала в своем Instagram.

Злата сопроводила публикацию чувственным фото, на котором она запечатлена сидящей у стены. На певице - белоснежное платье-рубашка, прозрачные чулки и босоножки на каблуке. Она игриво положила ногу на ногу, подперла голову рукой и томно приоткрыла губы.

Злата Огневич продемонстрировала сексапильный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Чего НЕ делает зрелая и уверенная в себе женщина:

1. Выбирает себя, если заходит речь о личных границах

2. Умеет благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны бывших не хранит

3. Не жалеет себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. Зрелая женщина - это сильная женщина!

4. Не копит в себе обиды. Это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми

5. Зрелая женщина никому ничего не должна и понимает, что ей тоже никто не должен. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы стараться соответствовать чужим ожиданиям

6. Не осуждает своего мужчину, она его принимает полностью и не идеализирует

7. Принимает себя в любом состоянии, в том числе - разные эмоции. Злиться и ненавидеть - очень даже нормально

8. Она не молчит о том, что не нравится и называет вещи своими именами. Такая женщина предпочитает диалог вместо игры в "угадай, а что я сейчас думаю"

9. Она не заставляет выбирать партнёра между ней или друзьями, любимым хобби. Потому что уважает личные границы близкого человека

10. И еще. Зрелая женщина берёт на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Пускай даже они будут сумасбродные, непредсказуемые, это - ЛИЧНЫЙ выбор", - написала Огневич.

Ранее Злата Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании.

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Злата ОгневичХолостячка