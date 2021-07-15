Топ-10 правил зрілої і впевненої в собі жінки від "Холостячки" Огневич

Злата супроводила публікацію чуттєвим фото, на якому вона зображена, коли сидить біля стіни. На співачці - білосніжна сукня-сорочка, прозорі панчохи і босоніжки на підборах. Вона грайливо поклала ногу на ногу, підперла голову рукою і млосно відкрила губи.

Злата Огневич продемонструвала сексапільний образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Чого не робить зріла і впевнена в собі жінка:



1. Вибирає себе, якщо заходить мова про особисті межі



2. Вміє дякувати навіть за гіркий досвід відносин, але телефони колишніх не зберігає



3. Не шкодує себе, навіть якщо дуже хочеться. Це ознака слабкості. Зріла жінка - це сильна жінка!



4. Не збирає в собі образи. Це отрута, яка заважає радіти життю і знайомитися з новими людьми



5. Зріла жінка нікому нічого не повинна і розуміє, що їй теж ніхто не винен. Життя занадто прекрасне і коротке, щоб намагатися відповідати чужим очікуванням



6. Не засуджує свого чоловіка, вона його приймає повністю і не ідеалізує



7. Приймає себе в будь-якому стані, в тому числі-різні емоції. Злитися і ненавидіти - дуже навіть нормально



8. Вона не мовчить про те, що не подобається і називає речі своїми іменами. Така жінка вважає за краще діалог замість гри в "Вгадай, а що я зараз думаю"



9. Вона не змушує вибирати партнера між нею або друзями, улюбленим хобі. Тому що поважає особисті кордони близької людини



10. І ще. Зріла жінка бере на себе відповідальність за своє життя і вчинки. Нехай навіть вони будуть навіжені, непередбачувані, це - особистий вибір", - написала Огневич.