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Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021

Автор: Ольга Турчаникова

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Оскар". В этом году мероприятие запоздало, а потому ожидалось с особым трепетом. Несмотря на то что из-за пандемии оно было переведено в онлайн-формат, красная дорожка также не пустовала. Звезды соскучились по роскошным нарядам не меньше нас!

Любуемся самыми яркими и эффектными платьями с 93-й церемонии "Оскар".

В этом году на "Оскаре" особо чувствовалось желание показать себя во всей красе. Большинство актрис выбрали роскошные платья с оборками, бантами, шлейфами, перьями и блестками… Самые яркие из них продемонстрировали Аманда Сейфрид, Кэри Маллиган, Холли Берри, Анджела Бассет, Ванесса Кирби и другие.

Изысканную вечернюю классику выбрали Рене Зеллвегер, Виола Дэвис и Марго Робби. А вот "голых" платьев стало существенно меньше. Стройной фигурой блеснули лишь Зендая и Андра Дэй. "Бунтарский" дух проявила режиссер Хлоя Чжао, которая выбрала для церемонии белые кеды. Топ-10 лучших нарядов - ниже.

Кэри Маллиган (фото: Getty Images; instagram.com/theacademy)

Аманда Сейфрид (фото: Getty Images)Ванесса Кирби (фото: instagram.com/theacademy)

Зендая (фото: instagram.com/theacademy)

Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Анджела Бассет (фото: instagram.com/theacademy)

Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Лора Дерн (фото: instagram.com/lauradern)

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Андра Дэй (фото: instagram.com/theacademy)

Также мы показывали самые нежные и яркие образы одной из главных номинанток на премию "Оскар" 2021 Кэри Маллиган.

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