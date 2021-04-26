Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021

У ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар". Цього року захід запізнився, а тому очікувалося з особливим трепетом. Незважаючи на те що через пандемію він був переведений в онлайн-формат, червона доріжка також не пустувала. Зірки скучили за розкішним вбранням не менше нас!
Милуємося найяскравішими і найбільш ефектними сукнями з 93-й церемонії " Оскар".
Цього року на "Оскарі" особливо відчувалося бажання показати себе у всій красі. Більшість актрис вибрали розкішні сукні з оборками, бантами, шлейфами, пір'ям і блискітками... Найяскравіші з них продемонстрували Аманда Сейфрід, Кері Малліган, Холлі Беррі, Анджела Бассет, Ванесса Кірбі та інші.
Вишукану вечірню класику вибрали Рене Зеллвегер, Віола Девіс і Марго Роббі. А ось "голих" суконь стало істотно менше. Стрункою фігурою блиснули лише Зендая і Андра Дей. "Бунтарський" дух проявила режисер Хлоя Чжао, яка вибрала для церемонії білі кеди. Топ-10 кращих образів - нижче.
Також ми показували найніжніші і найяскравіші образи однієї з головних номінанток на премію "Оскар" 2021 Кері Малліган.