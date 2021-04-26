Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021

Цього року на "Оскарі" особливо відчувалося бажання показати себе у всій красі. Більшість актрис вибрали розкішні сукні з оборками, бантами, шлейфами, пір'ям і блискітками... Найяскравіші з них продемонстрували Аманда Сейфрід, Кері Малліган, Холлі Беррі, Анджела Бассет, Ванесса Кірбі та інші.

Вишукану вечірню класику вибрали Рене Зеллвегер, Віола Девіс і Марго Роббі. А ось "голих" суконь стало істотно менше. Стрункою фігурою блиснули лише Зендая і Андра Дей. "Бунтарський" дух проявила режисер Хлоя Чжао, яка вибрала для церемонії білі кеди. Топ-10 кращих образів - нижче.

Кері Малліган (фото: Getty Images; instagram.com/theacademy)

Аманда Сейфрід (фото: Getty Images) Ванесса Кірбі (фото: instagram.com/theacademy)

Зендая (фото: instagram.com/theacademy)

Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Анджела Бассет (фото: instagram.com/theacademy)

Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Лора Дерн (фото: instagram.com/lauradern)

Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Андра Дей (фото: instagram.com/theacademy)