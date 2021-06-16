В топе на голое тело: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в пикантном наряде

Эмили Ратаковски отправилась на прогулку, подобрав беспроигрышное сочетание: темно-синие джинсы, а также кроп-топ другого синего оттенка. Он был сшит наподобие жилета, практически полностью оголив грудь девушки и ее железный пресс. Дополнили лук белые кеды, желтая сумочка, крупные кольца и браслеты. Волосы она собрала в пучок, а в макияже предпочла натуральные оттенки.

Эмили сделала фото перед выходом, в своей спальне. И хотя Ратаковски не указала, куда держит путь, ей явно не удастся скроется от папарацци а таком откровенном наряде!

Эмили Ратаковски обожает демонстрировать тело (фото: instagram.com/emrata)