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В топе на голое тело: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в пикантном наряде

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США, Среда 16 июня 2021 20:23
В топе на голое тело: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в пикантном наряде Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный аутфит, который состоял из модных вещичек сезона.

Фото модель запостила в личном блоге.

Эмили Ратаковски отправилась на прогулку, подобрав беспроигрышное сочетание: темно-синие джинсы, а также кроп-топ другого синего оттенка. Он был сшит наподобие жилета, практически полностью оголив грудь девушки и ее железный пресс. Дополнили лук белые кеды, желтая сумочка, крупные кольца и браслеты. Волосы она собрала в пучок, а в макияже предпочла натуральные оттенки.

Эмили сделала фото перед выходом, в своей спальне. И хотя Ратаковски не указала, куда держит путь, ей явно не удастся скроется от папарацци а таком откровенном наряде!

В топе на голое тело: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в пикантном наряде

Эмили Ратаковски обожает демонстрировать тело (фото: instagram.com/emrata)

Ранее девушка громко отметила свое 30-летие, пригласив самых близких с собой на острова. Эмили составила свой отпускной гардероб из культових верей Versace. Получилось горячо!

Перед этим бизнесвумен показала откровенные фото со своим мужем Себастьяном.

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