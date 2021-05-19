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В топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигурой

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США, Среда 19 мая 2021 20:28
В топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигурой Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)
Автор: Lite

Холли Берри в свои 54 выглядит невероятно молодо. И спорт сыграл здесь ключевую роль.

Новый пост звезда посвятила фитнесу и своей новой коллаборации. А заодно и своей отличной спортивной подготовке.

Холли Берри позирует в черном топе, который оголил ее живот, а также легинсах. Она позирует практически без макияжа и выглядит намного моложе реального возраста.

В топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигуройВ топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигурой

В топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигуройХолли Берри в отличной форме и с новым бойфрендом (фото: instagram.com/halleberry)

"Я так рада поделиться с вами коллаборацией @respin x @sweatybetty! Фитнес и хорошее самочувствие так много значили для меня в моей жизни, и участие в создании спортивной линии досуга было для меня радостью, и я не могла бы придумать лучшего партнера, чем Sweaty Betty! Это женский бренд, который я лично любила много лет, и это сотрудничество казалось подлинным и естественным!", - написала голливудская звезда под постом.

Также на днях Холли показала фото своего нового бойфренда. С певцом Ваном Хантом она встречается уже почти год. Долгое время знаменитости держали свои отношения в тайне, но теперь Берри готова делиться фото с бойфрендом даже в соцсетях.

Ранее Холли Берри позировала в бикини.

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