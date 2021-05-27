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В топе и "мужской" рубашке: счастливая Кароль очаровала нежностью в постели

Автор: Lite

Тина Кроль в последнее время не скупиться на эффектные фотосеты, которые детально изучают ее поклонники, приходя в восторг от многогранности образов своей любимицы. Например, появление певицы в сексуальном микротопе и облегающих брюках вызвало ажиотаж в сети, но артистка решила закрепить результат, показав нежные постельные снимки.

На личной странице звезды в Instagram появились снимки из нового солнечного фотосета, где она предстала сразу в нескольких total white-образах.

Мечтательная Тина расположилась на кровати, скрестив ноги, на ней – уютная домашняя пижама, которая состоит из топа и штанов. А другом фото улыбчивая звезда показывет свою отличную растяжку. А вот третий снимок получился особенно нежным. Тина позирует в белоснежной рубашке, похожей на мужскую, с цветком в руке. Ее волосы собраны сзади и лишь один крупный завиток падает на лицо.

Тина соблазнила постельным фотосетом в уютных образах (фото: instagram.com/tina_karol)

"Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью", - заверила украинская поп-дива. Она посоветовала поклонникам выбирать качественное постельное белье из натуральной ткани для полноценного отдыха и восстановления.

Поклонники не смогли сдержать эмоций от нахлынувшей нежности.

  • Какой котеночек
  • Какая красивая
  • Шикарная
  • Хорошенькая такая
  • Нежность
  • Такая солнечная фотосессия
  • Сама нежность
  • Уютная
  • Какая милашка!
  • Просто неотразима

Напомним, что ранее Тина Кароль соблазнила сеть фото в тонком шелковом платье без белья.

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Новости Украины Тина Кароль