У топі і "чоловічій" сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

Мрійлива Тіна розташувалася на ліжку, схрестивши ноги, на ній – затишна домашня піжама, яка складається з топа і штанів. А іншому фото усміхнена зірка показує свою відмінну розтяжку. А ось третій знімок вийшов особливо ніжним. Тіна позує в білосніжній сорочці, схожій на чоловічу, з квіткою в руці. Її волосся зібране ззаду і лише один великий завиток падає на обличчя.

Тіна спокусила постільним фотосетом в затишних образах (фото: instagram.com/tina_karol)

"Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю",-запевнила українська поп-діва. Вона порадила шанувальникам вибирати якісну постільну білизну з натуральної тканини для повноцінного відпочинку і відновлення.

Шанувальники не змогли стримати емоцій від захвату та ніжності.