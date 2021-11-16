Травести-дива Монро показала себя без макияжа и парика: "такая молоденькая стала"

На снимке Монро запечатлена дома в черном халате. На голове у нее повязан цветастый платок, а в одном ухе - массивная серьга в виде соединенных букв, образующих слово LOVE. При этом на лице дивы нет ни капли макияжа.

Она поднесла одну руку ко рту и загадочно смотрит в объектив.

Травести-дива Монро показала, как выглядит без косметики и париков (фото: instagram.com/monritta)

Как пояснила эпатажная артистка, после шуточного объявления в предыдущем посте о том, что она хочет до конца года найти мужа, она получила несколько неожиданную реакцию.

"После моего поста - объявления, что ищу жОниха для осуществления пятого пункта "Помолвка" из списка целей и задач на 2021, пресса возбудилась больше, чем потенциальные жОнихи. Столько внимания и публикаций, могу представить, что будет после свадьбы. Но пока что тишь да гладь, разве что кол-во дикпиков в директ прибавилось. Поэтому публикую себя НЮ, без ретуши и фильтров. Где-то читала, что мужчинам нравятся девАчки без боевого раскраса. Хотя, соответствовать чьим-то ожиданиям - глупо. Просто кадр симпотный и я такая юная", - написала травести-дива.

Подписчики звезды согласились с ней и засыпали ее комплиментами, а также предложили, чтобы "неугомонная Монро" стала следующей "Холостячкой".