С трепетом жду встречи: Даша Квиткова показала заметно округлившийся животик

На Даше - длинное облегающее платье кофейного оттенка, которое очаровательно подчеркнуло ее заметно округлившийся живот. Будущая мама нежно положила на него руку и глядит на отражение в зеркале.

Даша Квиткова поделилась нежным беременным снимком (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова призналась в подписи, что с огромным трепетом ожидает появления ребенка на свет, что должно произойти в начале лета.

"Каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, с невероятным трепетом жду этой встречи", - трогательно написала супруга Добрынина.

Подписчики осыпают Дашу комплиментами в комментариях, отмечая,что ей очень идет беременность.